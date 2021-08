F1: GP de São Paulo pode ser adiado | AutoSport

Numa conferência de imprensa feita ontem, com o governador de São Paulo, João Doria, e o presidente da câmara da capital paulista, Ricardo Nunes, que o GP de São Paulo, foi dito que o GP do Brasil poderá ser adiado uma semana, mas que o cancelamento não está em cima da mesa.

O adiamento está ligado a uma reorganização do calendário, que ainda depende muito das restrições que a pandemia obriga, assim como a vontade de aproximar a data do evento do feriado da Proclamação da República em 15 de novembro. Assim, a prova poderá acontecer no dia 14 de Novembro e não no dia 7 como inicialmente previsto.

A organização está a trabalhar para ter bancadas cheias, no palco que deverá receber a terceira corrida Sprint do ano.

“Não há a possibilidade [de cancelamento], só se houver uma situação catastrófica”, reiterou o governador. “Falei, inclusive, com o diretor da F1 [Stefano Domenicali]. Só se ocorrer algo inesperado em todos os sentidos. Estamos muito tranquilos em relação à realização. Fica só a confirmação quanto à data. Por enquanto, é 7 de novembro” disse, citado pelo motorsport.com. Quanto ao adiamento, foi dito que há 50% de hipóteses de acontecer, esperando-se uma decisão nas próximas semanas.

O governador aproveitou para enviar uma farpa ao presidente Jair Bolsonaro que tem sido uma das vozes mais fortes para a realização de um GP no Rio de Janeiro.“Ele disse que o GP do Brasil sairia de São Paulo e iria para o Rio de Janeiro com 99,9% de chances”, lembrou o governador. “Quase que batia com orgulho dizendo que nós perderíamos o GP de São Paulo. O senhor é nosso convidado para vir, até de moto. Desde que use máscara, álcool em gel na mão e tire a temperatura, será bem-vindo. Esteja vacinado também”, acrescentou.