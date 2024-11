F1, GP de São Paulo: Pirelli justifica-se após críticas de Lewis Hamilton

A Pirelli justificou-se depois das críticas de Lewis Hamilton, que considerou ridícula a decisão de adiar a qualificação. Interrompendo a entrevista de Stefano Domenical à F1 TV, Hamilton disse que, com pneus de chuva melhores e mantas de aquecimento, poderiam ter feito a qualificação ontem.

A Pirelli defendeu-se das declarações de Hamilton. Mario Isola, responsável da Pirelli, reconheceu que o fabricante precisa de melhorar o desempenho dos pneus de chuva e explicou o atraso no desenvolvimento destes pneus:

“É verdade que precisamos de melhorar o desempenho do pneu para piso molhado para gerar um cruzamento adequado com o pneu intermédio”, disse Isola. “É esse o nosso objetivo. No próximo ano teremos um novo pneu de chuva com algumas pequenas modificações, porque infelizmente não tivemos a possibilidade de fazer um teste adequado com o pneu de chuva num circuito de elevada exigência. É exatamente disso que sentimos falta. Alterámos um pouco o padrão do piso, trabalhámos na construção e num novo composto. Encontrámos uma melhoria. Não posso dizer-vos se é suficiente ou não.”

Isola referiu também que não sabe o motivo do adiamento decidido por Niels Wittich, diretor de corrida, mas que certamente houve vários fatores em cima da mesa:

“Não sei porque é que o Niels decidiu não dar luz verde à sessão, não sei se foi por causa da visibilidade, da água parada, do risco de aquaplanagem ou de qualquer outro elemento. Não falei com o Niels, por isso não tenho informações sobre isso. Estamos plenamente conscientes de que temos de melhorar o desempenho do pneu de chuva. Mas é possível correr com estes pneus.”