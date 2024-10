F1, GP de São Paulo: Pirelli com homenagem a Ayrton Senna

O Grande Prémio de São Paulo em Interlagos encerra a jornada tripla, depois da passagem por Austin e Cidade do México.

Todos os três circuitos receberam asfalto novo recentemente, mas, ao contrário de Austin e México, toda a pista (4,309 km) e os boxes de Interlagos receberam obras de beneficiação, com uma lavagem de alta pressão para remover o brilho da superfície, o que tornou o asfalto mais abrasivo. Isto, combinado com os compostos Pirelli mais macios (C3, C4, C5) e o tempo limitado de preparação devido ao formato do fim de semana Sprint, cria um desafio único para as equipas.

Interlagos é conhecido pelas condições climatéricas imprevisíveis (espera-se que a chuva marque presença durante o fim de semana), pelas frequentes intervenções do Safety Car e por um traçado que favorece as ultrapassagens, o que aumenta a complexidade estratégica.

Normalmente, a estratégia de corrida mais rápida tem sido a de duas paragens, favorecendo os pneus mais macios, mas os compostos mais macios deste ano podem permitir diversas táticas. O circuito já foi palco de 40 corridas de F1, 37 das quais foram denominadas Grande Prémio do Brasil. Registos notáveis incluem Alain Prost com seis vitórias no Brasil e Michael Schumacher com quatro em Interlagos, enquanto a Ferrari lidera em vitórias em Interlagos com nove.

Este ano, marcando o 30º aniversário do trágico falecimento de Ayrton Senna, Interlagos será palco de eventos e homenagens em sua honra, semelhantes aos realizados em Imola em maio. A Pirelli, juntamente com o Instituto Senna, irá leiloar um Prémio Pole Position especial nas cores do Brasil, com o icónico logótipo de Senna. Além disso, será apresentada uma edição especial do Boné Pirelli para o Pódio, adornado com as cores do Brasil e o logótipo de Senna, homenageando um piloto amado pelos brasileiros e pelos fãs da Fórmula 1 em todo o mundo.