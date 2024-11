F1 GP de São Paulo, Pierre Gasly: “Muito orgulhoso da equipa”

“É incrível para toda a equipa. Temos tido uma época muito difícil e tivemos dificuldade em marcar pontos. Nestas condições, tudo era possível. Acreditámos nisso até ao fim. Dois carros no pódio, acho que ninguém tinha isso no seu cartão de bingo antes da época. É simplesmente fantástico. Estou absolutamente entusiasmado neste momento. Estou muito orgulhoso da equipa. Teria sido demasiado fácil desistir. Mas nunca desistimos e aqui estamos nós. Muitos pontos para a equipa e todos devem estar muito orgulhosos hoje.”

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros