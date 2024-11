F1: GP de São Paulo: O stress do engenheiro de Max Verstappen no final da corrida (vídeo)

Max Verstappen conseguiu um espetacular triunfo no GP de São Paulo. Depois de largar de 17º, foi subindo na tabela até chegar ao primeiro lugar, que nunca mais largou.

Max Verstappen quer sempre mais e nunca tirou o pé do acelerador. Nas últimas voltas o engenheiro Gianpiero Lambiase pediu repetidas vezes ao seu piloto para não arriscar tanto, mas Verstappen já só muito perto do fim reduziu a distância. Ainda assim, terminou com 20 segundos de diferença para o segundo… 30 segundo para Lando Norris, que fez a pole.

O vídeo mostra as insistentes tentativas de Lambiase de acalmar o ritmo de Verstappen.

GP:Gap 15s, so no risks from here.

GP:Four laps. No risks Max, yeah?

Max:Yeah, I’ve got it under control.

GP:Two laps remaining Max, Back it off from here.

GP:Gap is 18 to Ocon.

Max:Yeah yeah, I’ll chill now. *make it 19*

–

