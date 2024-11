F1, GP de São Paulo: O que pode acontecer se não tivermos qualificação hoje?

Ainda não é certo que poderemos ter qualificação hoje, A chuva continua a não dar tréguas e as voltas do Safety Car mostram uma pista com muita água. Temos visto sucessivos adiamentos e o tempo para iniciar esta qualificação começa a ser cada vez menor.

Com o por do sol a aproximar-se, mesmo que a chuva pare, poderemos não ter luz suficiente para fazer a qualificação. Se isso acontecer o cenário é ainda incerto. Poderemos ter a qualificação amanhã de manhã, o que faria de domingo um dia muito duro, com qualificação e corrida.

Na pior das hipóteses, os comissários teriam de usar a ordem da última sessão de treinos. Acontece que a última sessão de treinos foi o TL1. E isso seria dramático, pois a ordem do treino deu-nos Lando Norris em primeiro e Max Verstappen foi …15º. . A juntar ao 15º, haveria mais cinco lugares de penalização por troca do motor de combustão interna. Mas esta abordagem é uma interpretação das regras que não têm um caminho bem definido para o caso de não termos qualificação num fim de semana com corrida Sprint. Veremos o que acontece, mas a cada minuto que passa, a probabilidade de termos qualificação hoje reduz-se.