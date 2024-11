F1 GP de São Paulo, o Herói Esquecido: Alpine

Não é apenas o “Herói Esquecido”… São os Heróis da Alpine. Numa época miserável em que os maus resultados se acumularam e a instabilidade aumentou, os homens e mulheres que trabalham em Enstone (e já agora em Viry-Châtillon) mantiveram-se firmes, continuaram a trabalhar em busca de soluções. A redenção chegou no Brasil.

O projeto Alpine passa por uma reestruturação profunda. Com o fim do projeto F1 em Viry-Châtillon, a Alpine vai deixar de receber motores da “casa-mãe” Renault, passando a ser fornecida pela Mercedes a partir de 2026. 2024 estava a ser a pior época desde que o nome Alpine entrou no Grande Circo com a instabilidade (que sempre foi constante na equipa) a levar a mais mudanças na liderança. Performances muito abaixo do desejável, problemas internos, e poucos pontos acumulados. Tudo o que podia correr mal, estava a correr mal. Mas a chuva abençoada de Interlagos tratou de diminuir as diferenças entre carros e os pilotos mais afoitos aproveitaram.

Pierre Gasly já vinha num momento de forma assinalável e nesta tripla jornada (EUA, México e Brasil) foi dos pilotos que mais se evidenciou nestas últimas provas. Esteban Ocon estava a ser mais discreto, mas o francês já mostrou no passado que gosta de pista molhada. A equipa aproveitou o talento dos pilotos e arriscou na estratégia. Deu-se bem, conquistou 35 pontos de uma assentada e subiu do nono ao sexto lugar na tabela dos construtores. De 14 pontos, passaram para 49 e estão agora na luta pelo sexto lugar com a Haas e a RB, sabendo que assegurando o lugar, os cofres da equipa ficam muito mais recheados.

Foi um momento marcante ver Gasly e Ocon abraçados, esquecendo as desavenças do passado para celebrar um feito que ninguém teria adivinhado antes da corrida. Mas foi ainda melhor ver a festa dos homens e mulheres da Alpine, que festejaram efusivamente o duplo pódio francês, algo que não acontecia desde 1997. Quanto ao pessoal de Enstone, desde os tempos da Lotus que não viam dois pilotos seus no pódio. Mais uma prova que este desporto que nos apaixona a cada corrida é capaz das mais loucas reviravoltas.