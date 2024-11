F1 GP de São Paulo, o Destaque: Max Verstappen

Sublime! Poderíamos esgotar todos os adjetivos para tentar descrever o que Max Verstappen fez em Interlagos e todos eles seriam poucos. O piloto neerlandês da Red Bull conseguiu uma exibição magistral e acabou com as dúvidas do título (se é que ainda existiam).

Max Verstappen vinha de uma fase complicada. Arredado das vitórias desde o GP de Espanha, foi se mantendo na frente das contas do campeonato, muito graças à sua regularidade e à incapacidade da McLaren e de Lando Norris em aproveitar os deslizes do campeão em título e da sua equipa.

Mais ainda, envolveu-se numa luta com a FIA por causa de palavrões, para além de estar no centro das atenções devido ao seu estilo agressivo que, por vezes, ultrapassa os limites do razoável. A tudo isto, Verstappen respondeu com uma exibição monumental.

Largou de 17º, ainda irritado com a mostragem tardia de bandeiras vermelhas na Q2 da qualificação para o GP. Em poucas voltas estava já nos pontos. Com a ajuda da equipa e de uma estratégia arrojada, que esperou pela bandeira vermelha para fazer uma troca de pneus “grátis” (sem perder tempo), conseguiu subir ao top 3. Manteve-se na discussão da corrida graças a um Safety Car que o aproximou do Alpine de Ocon. Agarrou a liderança e nunca mais ninguém o alcançou, deixando 20 segundos de diferença entre ele e o segundo classificado. O seu arranque foi soberbo, a forma como foi galgando posições, sempre mantendo o controlo foi digna dos melhores. Em 2016 já tinha mostrado toda a sua capacidade à chuva, mas a corrida de 2024 ficará na história como uma das suas melhores prestações. Num dia em que todos tiveram imensas dificuldades, Max Verstappen destacou-se. Num fim de semana em que poderia ter visto Lando Norris aproximar-se na luta pelo título, ampliou a vantagem e colocou um ponto final na discussão do título. Uma das páginas de ouro da carreira do neerlandês. Um predestinado, com um talento enorme. Por vezes exagera, sem necessidade, mas faz o que os grandes campeões fizeram… usam todas as armas ao seu dispor para vencer. Talentoso, polémico, implacável, Verstappen continua a fazer história e a marcar uma geração.