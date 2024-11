F1, GP de São Paulo: McLaren não se arrepende da decisão de trocar pneus antes da Bandeira Vermelha

A McLaren mantém a sua decisão de colocar Lando Norris nas boxes mais cedo para trocar os pneus intermédios no Grande Prémio de São Paulo de F1, apesar de a bandeira vermelha ter permitido a Max Verstappen, que ainda não tinha feito a box, fazer uma troca de pneus gratuita.

Norris partiu da pole, mas perdeu a liderança para George Russell no início, com ambos os pilotos a ficarem em desvantagem devido às suas paragens precoces, imediatamente antes do Safety Car Virtual terminar. Verstappen acabou por sair do 17º lugar para vencer, enquanto Norris terminou em sexto, acabando efetivamente com as suas esperanças de título.

O diretor da equipa, Andrea Stella, sublinhou que não se arrepende da decisão, uma vez que as condições estavam a piorar, e salientou a importância dos pontos para a batalha dos construtores com a Ferrari.

“Há algumas coisas que temos de analisar do nosso lado”, disse Stella, à Viaplay. “Temos de dizer que algumas das posições que perdemos com a bandeira vermelha, sentimos que era a coisa certa a fazer quando estava a chover tanto. E não nos arrependemos disso. Foi uma paragem nas boxes cautelosa. Acabou por ajudar os carros atrás de nós que arriscaram um pouco ao ficar de fora, e depois veio a bandeira vermelha. Portanto, é preciso aprender alguma coisa, mas também há alguns aspetos positivos.”

Stella acrescentou: “Obviamente, quando se parte da pole position, espera-se sempre poder terminar em P1. A corrida foi muito agitada e alguns dos acontecimentos não nos favoreceram, o que significa que acabámos longe do pódio. Mas ainda assim com bons pontos. Era importante mantermo-nos na corrida. Se olharmos para o campeonato de construtores, é importante que ultrapassemos a Ferrari e isto define bem a situação para a parte final da época.”