F1, GP de São Paulo, Max Verstappen: “Tentei manter um ritmo constante” | AutoSport

“Foi importante passar para a frente no arranque. A primeira fase do arranque não foi espantosa, mas a segunda fase foi boa. Depois de passar para a frente tratou-se apenas de gerir o andamento. Nesta pista há muita degradação, os pneus desgastam-se muito e 24 voltas num conjunto de pneus é muito. Tentei manter um ritmo constante e conseguimos fazer uma boa corrida. No ano passado foi muito complicado para nós, mas hoje foi muito melhor. Não podemos andar a fundo, temos de preservar os pneus, controlar e creio que fizemos isso bem. É um bom arranque de fim de semana, aprendemos muito durante a corrida e esperamos fazer algo semelhante amanhã”.

Max Verstappen conquistou mais uma vitória numa corrida Sprint. O piloto da Red Bull conseguiu passar para a frente da corrida logo no arranque e a partir daí, controlou a corrida. Verstappen ficou satisfeito com o andamento demonstrado e espera manter o nível amanhã.

