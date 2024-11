F1, GP de São Paulo: Max Verstappen, penalizado, perde pódio da corrida Sprint

Max Verstappen recebeu uma penalização de cinco segundos e um ponto na sua Super Licença depois de os comissários terem provado que o piloto da Red Bull cometeu uma infração no procedimento do Virtual Safety Car.

Eis o que diz a comunicação da FIA sobre a penalização aplicada

“Os Comissários Desportivos ouviram o piloto do Carro 1 (Max Verstappen), o representante da equipa e analisaram os dados do sistema de posicionamento/marcação, a cronometragem e as provas de telemetria.

O artigo 56.5 afirma em parte: “Todos os carros devem também estar acima deste tempo mínimo quando os painéis luminosos da FIA mudam para verde.” O piloto estava 0,63 segundos abaixo do tempo mínimo no fim do VSC quando os painéis luminosos da FIA mudaram para verde. Isto indica uma vantagem desportiva obtida com o VSC. O piloto explicou que, como estava a aguardar o fim da VSC e recebeu a notificação de que estava abaixo do tempo mínimo, tentou corrigir o erro, mas não o fez até ao momento em que os painéis ficaram verdes. Trata-se de uma infração e é aplicada a sanção normal pela vantagem obtida nesse momento.

O efeito líquido deste facto coloca o condutor à frente da posição em que se encontrava no início da VSC e não em resultado de o carro da frente ter recuado”.

Verstappen cai para o quarto lugar na Sprint (Charles Leclerc herda o pódio) e fica com sete pontos na sua Super Licença.