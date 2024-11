F1 GP de São Paulo, Max Verstappen: “É tão estúpido falar sobre isso que é ridículo”

Max Verstappen expressou a sua frustração com a demora da direção de corrida em mostrar bandeiras vermelhas durante a Q2 da qualificação para o Grande Prémio de São Paulo.

Após o acidente de Lance Stroll, foram necessários 40 segundos para parar a sessão, durante os quais outros pilotos completaram as suas voltas. Este atraso empurrou Verstappen do 10º para o 12º lugar, colocando-o na zona de eliminação. Com uma penalização adicional de cinco lugares na grelha para um novo motor, Verstappen vai partir em 17º na corrida.

“Acho inacreditável”, disse Verstappen, citado pela RACER. “O carro vai contra o muro, parte-se, está claramente destruído, mas eles esperam 30-40 segundos para que todos os outros possam completar as suas voltas e, claro, os que estão atrás nem sequer conseguem dar uma volta. Não consigo perceber como é possível deixar passar 30 segundos, 40 segundos, e isso estraga a qualificação. Já estamos limitados nas boxes porque estamos atrás, por isso, nos recomeços, temos de esperar até sairmos, como tal, estamos sempre atrás. É realmente uma loucura”.

Verstappen descreveu a situação como “uma treta” à Sky Sports, acrescentando: “Honestamente, vou esquecer o assunto, é tão estúpido falar sobre isso que é ridículo”.

Max: "You know, honestly, I'll let it go. It's so stupid anwyay to talk about, it's *ridiculous*."pic.twitter.com/w5YXlAfxa3

— Verstappen News (@verstappenews) November 3, 2024