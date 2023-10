F1, GP de São Paulo, Mario Isola: “Uma estratégia de duas paragens é a mais provável” | AutoSport

Mario Isola, diretor da Pirelli Motorsport, fez a antevisão do GP de São Paulo, no próximo fim de semana, na terceira corrida consecutiva, com a série a começar em Austin, nos EUA, passando pela Cidade do México, terminando agora em Interlagos, em São Paulo, palco da última corrida sprint do ano.

” O traçado tem 4,309 quilómetros de comprimento, o que a torna uma das mais curtas do ano, sendo apenas o Mónaco e a Cidade do México mais curtos. Além disso, é percorrida no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e está situada numa encosta, o que lhe confere um carácter único. As forças que atuam sobre os pneus são razoavelmente equilibradas entre laterais e longitudinais. O próprio asfalto tem um elevado nível de rugosidade: típico de pistas permanentes com uma longa história. A degradação é essencialmente térmica, pelo que foram escolhidos os compostos C2, C3 e C4.

Uma estratégia de duas paragens é a mais provável, enquanto uma paragem única exigiria muita gestão dos pneus, afetando o ritmo da corrida. O carro de segurança tem estado frequentemente presente durante o grande prémio, introduzindo outra variável-chave, e também vimos que as condições climatéricas podem variar rápida e amplamente nesta altura do ano.

Além disso, Interlagos acolherá a última ronda de sprint da época, dando às equipas e aos pilotos outra oportunidade de avaliar o comportamento dos pneus em corridas longas. Desde que as corridas de sprint foram introduzidas para a temporada de 2021, Interlagos sempre foi uma delas – um sinal claro de como esta pista oferece consistentemente o tipo de corrida próxima que se adapta ao formato de sprint.”