F1, GP de São Paulo, Lewis Hamilton: “Só mais duas corridas com este carro” | AutoSport

Um discurso estranhamente igual ao do ano passado. O W13 já tinha sido um mau carro para a Mercedes e o W14 também começou mal a época. Vimos altos e baixos, mas a última evolução do carro parecia ser prometedora. O Brasil acabou por ser um balde de água fria, com prestações abaixo do esperado. Os dois W14 mostraram demasiada degradação e Lewis Hamilton, no final da Sprint mostrou-se desejoso de largar o carro deste ano:

“Nas últimas duas corridas ficámos entusiasmados com a nossa evolução e foi muito positivo ver isso. Mas depois chegamos a outra pista e temos a pior degradação (dos pneus) de sempre, por isso não sabemos o que esperar desta vez. Mas só mais duas corridas com este carro e está feito, por isso vou ficar contente. Este ano estamos apenas a contar os dias, a tentar desfrutar de todos os dias que pudermos”, admitiu Hamilton.

“Foi horrível. Não foi nada agradável”, disse Hamilton depois de terminar o sprint de 100 km em sétimo lugar “Estava com dificuldades com o carro desde muito cedo. Não vamos ganhar, isso é certo. É frustrante o facto de o carro estar como está… temos um dos carros com mais arrasto”.