F1 GP de São Paulo, Lewis Hamilton: “Isto é ridículo. Quero ir para a pista”

Stefano Domenicali, CEO da F1 estava a dar uma entrevista à F1 TV quando foi interrompido por Lewis Hamilton, que disse de forma clara que queria ir para a pista.

Enquanto Domenicali explicava que a qualificação teve de ser adiada pelo mau tempo e pela falta de visibilidade e que a sessão deverá acontecer amanhã de manhã, Lewis Hamilton interrompeu a entrevista para dizer que queria ir para a pista:

“Eu quero ir para a pista. Isto é ridículo. Se nos derem melhores pneus de chuva e mantas de aquecimento, seríamos capazes de correr nestas condições.”

Uma interrupção provocatória, mas certeira de Hamilton. É muito ingrato para o público estar duas horas à espera para ver uma qualificação e esta não acontece. A pista estava muito molhada, é um facto. Mas os carros também andam à chuva e, mais uma vez, os pneus de chuva da Pirelli voltam a não ser opção, estragando o espetáculo.

Lewis Hamilton to Stefano Domenicali on F1 TV:

"You should’ve sent us out, this is ridiculous, we should go out!"

"I wanna go out! If you give us better wet tyres or blankets we'd be able to run in this!"#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/LwhJpUb0Vd

— Fastest Pitstop (@FastestPitStop) November 2, 2024