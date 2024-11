F1, GP de São Paulo: Lewis Hamilton ao volante do McLaren MP4/5B de Ayrton Senna (vídeo)

Foi perante uma multidão emocionada e vibrante que Lewis Hamilton pilotou o McLaren MP4/5B, o mesmo carro que Ayrton Senna pilotou na época de 1990, o seu segundo título.

Um dos momentos mais emocionantes foi quando Hamilton imitou o seu ídolo e pegou na bandeira brasileira e percorreu o circuito de Interlagos com a bandeira ao vento, tal como fazia Senna quando vencia. Um momento emocionante e o ponto alto das homenagens a Senna, 30 anos depois da sua morte. Um nome que ecoará pela eternidade do desporto motorizado, tal como ecoa quando o público brasileiro canta o seu nome nas bancadas.

"I did one or two more laps than I was supposed to!"@lewishamilton reflects on driving an incredible piece of F1 history#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/mMvKyOkMfm — Formula 1 (@F1) November 3, 2024

The noise, the crowd@LewisHamilton at full noise around Interlagos, a place Ayrton Senna wrote some of our most famous chapters as a sport#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/JmejX4TFd9 — Formula 1 (@F1) November 3, 2024