F1, GP de São Paulo, Lando Norris: “Talvez tenha sido algo conservador” | AutoSport

Não foi desta que Lando Norris conseguiu uma vitória na F1. Apesar da pole conquistada hoje, o piloto da McLaren não conseguiu segurar Max Verstappen no arranque e perdeu a liderança nos primeiros metros. O ritmo do #4 foi bom, o suficiente para recuperar a posição conquistada por George Russell logo na primeira volta, mas Verstappen esteve sempre mais rápido e Norris não teve capacidade para se aproximar do #1. No final um segundo lugar, bom ritmo e o orgulho de estar perto da Red Bull, apesar de reconhecer que não é ainda suficiente para suplantar os campeões em título:

“O Max não teve mais potência no arranque, eu acho que tenho mais potência, mas não sei, é algo que vou ter de analisar. O arranque foi bom, mas a segunda fase nem tanto. Talvez tenha sido algo conservador, as rodas não patinaram e joguei sempre pelo seguro. São coisas para melhorar amanhã. Foi apanhado a “dormir” com o George [Russell] na volta 1, mas o ritmo foi forte depois e tentei alcançar o Max, mas não era o suficiente. Foi divertido. Não estou preocupado com o ritmo de corrida. Estou encorajado pelo nosso ritmo. Não estamos a lutar contra o Max, estamos a falar de competir contra um dos melhores pilotos num dos melhores carros que alguma vez correu na F1. Não vamos de repente estar a lutar contra os Red Bull numa pista em que não esperávamos estar tão bem. Muitas surpresas e pontos positivos para nós, amanhã vou tentar outra vez, apenas terei de fazer mais ultrapassagens.”