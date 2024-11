F1 GP de São Paulo, Lando Norris: “O Max conduziu bem, teve um pouco de sorte, mas a vida é assim”

No dia em que podia ter-se aproximado de Max Verstappen na luta pelo campeonato, aconteceu exatamente o contrário. Lando Norris perdeu o comboio do título e Verstappen poderá até ser campeão em Las Vegas.

Uma corrida difícil, em que a McLaren não tomou as decisões certas e Lando Norris não teve capacidade para dar a volta ao texto, acumulando erros que o deixaram irremediavelmente longe da luta pela vitória.

O piloto britânico parecia resignado no final da corrida:

“Tudo se resume à perda de posições. Com a bandeira vermelha, os outros pilotos ganharam uma paragem gratuita nas boxes. Foi uma infelicidade, nada mais. O George provavelmente sentiu que podia ganhar a corrida hoje e provavelmente merecia ganhar mais do que qualquer outra pessoa, mas por vezes há azar e as regras vão contra nós. Foi um dia difícil, cometi alguns erros que me custaram a vitória contra o George e contra o Charles. Nada mais. Foi um dia difícil, dei o meu melhor. Tive muitas corridas boas, já era altura de algo não correr bem.”

Sobre a decisão de ir para a box depois de ter inicialmente pedido para entrar na 25ª volta:

“Tenho confiança na equipa, no que eles dizem e eles confiam em mim. Foi apenas falta de sorte. Não me interessa olhar para trás, foi sorte para eles, nada mais. Tiveram sorte com uma regra com a qual ninguém concorda. Provavelmente eles concordaram com ela, mas todos os pilotos já discordaram dela no passado. Hoje foi benéfico para eles, podia ter sido benéfico para nós se tivéssemos ficado em pista, mas isso é uma coisa estúpida de se pensar. Claro que é uma desilusão. O Max conduziu bem, teve um pouco de sorte, mas a vida é assim”.