F1, GP de São Paulo, Lando Norris: “O carro estava rápido o suficiente para conseguir a pole” | AutoSport

“Foi ótimo, honestamente. O carro estava espetacular, facilmente rápido o suficiente para ser o mais rápido de hoje e estar na pole, por isso foi uma pena que tenha acabado da forma que acabou. Acho que o carro estava fantástico, ganhou vida na qualificação e, na minha opinião, era suficientemente bom para ser o mais rápido. Desapontado, mas não havia muito que pudéssemos ter feito. Sim, claro. Estou ansioso por amanhã [hoje]. O carro é bom, não sei se vai ser bom no molhado, não sei se vai estar molhado ou seco, mas no seco devemos ser suficientemente rápidos.”

Lando Norris não teve a sorte do seu lado. Numa qualificação em que mostrou andamento para lutar pela pole, a Q3 não lhe sorriu, com a chuva a atrapalhar a última sessão. A McLaren não colocou os seus carros em pista na altura certa e acabou por pagar o preço.

