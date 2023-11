F1, GP de São Paulo, Lando Norris: “Não podia ter feito muito mais” | AutoSport

A McLaren cada vez mais a segunda força do pelotão. Uma recuperação tremenda de uma equipa que começou tão mal, mas agora está no caminho certo. Lando Norris fez mais uma corrida brilhante, ainda tentou incomodar Max Verstappen, mas o neerlandês foi mais rápido. Uma largada tremenda, do sexto para o segundo, num ápice, e uma boa defesa ao ataque de Hamilton no recomeço da prova, foram os momentos de maior tensão para um piloto que geriu a corrida de forma impecável. Norris afirmou estar feliz com o resultado, admitindo que não poderia ter feito muito mais:

“Não podia ter feito muito mais. Bom ritmo durante a corrida, tal com ontem, um arranque muito melhor, subindo de sexto a segundo, que foi uma boa surpresa. O meu arranque ontem também foi bom, mas trabalhei nesse aspeto. No segundo arranque fui mais agressivo. Ainda assim, feliz, o segundo lugar é o melhor que podemos almejar hoje em dia. Houve alguns momentos em que os pneus deram um pouco mais e nos conseguimos aproximar do Max, mas ele teve sempre resposta para tudo, o que é uma pena. Mas ele fez uma excelente corrida. Foi uma corrida difícil, com as mudanças do vento, mas conseguimos um bom resultado”.