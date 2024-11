F1, GP de São Paulo: Lando Norris foi o mais rápido, Oliver Bearman foi terceiro

Lando Norris foi o mais rápido da primeira sessão de treinos para o GP de São Paulo. O piloto da McLaren conseguiu o melhor registo na sua última volta, pouco antes do fim do treino, que decorreu sem grandes problemas e com um asfalto muito quente. George Russell, que liderou grande parte do treino e Oliver Bearman, a surpresa do dia, completaram o top 3.

A primeira sessão de treinos do fim de semana de Interlagos começou com 54,5 °C de temperatura de pista e 26,1 °C de temperatura no ar. A grande novidade era a inclusão de Oliver Bearman no treino, ocupando o lugar do Kevin Magnussen, que adoeceu de tal forma que não conseguiu participar na sessão de treinos de hoje, além de também não estar pronto para a corrida Sprint que acontecerá no final da tarde. Também Max Verstappen começava o fim de semana com a confirmação de que teria uma penalização de 5 lugares para o GP de São Paulo, por troca do motor de combustão interna.

Oscar Piastri começou bem, com o melhor tempo nos primeiros cinco minutos, entrando no segundo 13, seguido de Pierre Gasly e Sergio Pérez. Entretanto, George Russell assumiu a liderança, pouco depois de Sergio Pérez ter passado pelo primeiro lugar. No final do primeiro quarto de hora, era Max Verstappen no topo da tabela, já no segundo 11, com os pneus médios a serem os mais usados nesta fase do treino.

Quando chegamos ao meio da sessão, Verstappen liderava, com o tempo de 1:11.712, seguido de Hamilton e Russell. Fernando Alonso (recuperado de uma infeção intestinal tratada na Europa) e Sergio Pérez. Carlos Sainz, Liam Lawson, Charles Leclerc, Alex Albon e Oscar Piastri completavam o top 10.

A vinte minutos do fim, George Russell regressou ao topo da tabela, sendo o primeiro a entrar no segundo 10, com pneus macios. Dez minutos depois, Franco Colapinto subiu ao segundo lugar da tabela, destronado pouco depois por Bearman. As voltas com pneus macios animavam os minutos finais desta sessão. Alex Albon apenas conseguiu o terceiro tempo e Sainz ficou atrás do Williams, em quarto. Lando Norris fez o terceiro tempo, ficando atrás de Bearman. Max Verstappen não completou a sua volta rápida e entrou nas boxes, sem uma referência com pneus macios. No final da sessão e na segunda volta rápida, Lando Norris fez o melhor tempo, tirando quando 0.2 seg. ao tempo de Russell.

Com a bandeira de xadrez a ser mostrada, a ordem final da sessão de treinos livres 1 era Norris (1:10.610), Russell, Bearman, Piastri, Albon, Leclerc, Sainz, Hulkenberg, Alonso e Gasly.

A qualificação para a corrida Sprint está agendada para as 18:30.