F1, GP de São Paulo: Lando Norris conquista a pole, em qualificação com 5 bandeiras vermelhas

Uma qualificação dramática nesta manhã cinzenta de São Paulo. As interrupções sucederam-se, motivadas pela falta de aderência que a chuva provocou. A qualificação tornou-se num exercício de sobrevivência para os pilotos. No final, foi Lando Norris, que também não escapou a um susto, a conseguir a pole para a corrida agendada para as 15:30. O piloto da McLaren, com o tempo de 1:23.405, foi o mais rápido, à frente de George Russell (excelente qualificação com um carro muito difícil) e Yuki Tsunoda a completar o top 3. Norris joga uma cartada decisiva este fim de semana, pois Max Verstappen foi eliminado na Q2 e tem cinco lugares de penalização, o que o pode colocar no 17º lugar da grelha de partida.

Equipas como a Ferrari, Williams e Aston Martin estão em apuros. A Scuderia tem pouco tempo para reparar o monolugar de Carlos Sainz, tal como a Williams e a Aston, que terão de tentar reparar os seus dois carros em tempo recorde.

Q1

Com o céu carregado, bem cedo pela manhã de São Paulo, os pilotos e as equipas esperavam conseguir iniciar (e concluir) a qualificação para ordenar a grelha para o GP de São Paulo. A pista continuava molhada, mas muito menos do que no dia de ontem.

The drivers are queuing in the pit lane 💪 They can't wait to get out there! 🤩#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/rvZhWSZNp0 — Formula 1 (@F1) November 3, 2024

Com os carros perfilados na via das boxes, a maioria dos carros esperava pela luz verde no final da via das boxes, numa pista que apresentava 22,3 °C de temperatura e com o 19,9 °C de temperatura do ar, com 95% de humidade. Com a chuva a ameaçar novamente, os carros apressaram-se a ir para a pista. O spray que os carros levantavam dificultava a visibilidade. Todos os pilotos começaram a sessão com os pneus de chuva, marcados a azul.

Alex Albon assinou o primeiro tempo, no segundo 32, mas Lando Norris baixou o registo entrando no segundo 31 e pouco depois, Esteban Ocon entrou no segundo 30.

As bandeiras amarelas iam surgindo, com alguns pilotos a não evitarem saídas de pista, como foi o caso de Liam Lawson e Zhou Guanyu. Os problemas eram na curva 12, com os pneus e os travões frios a darem dores de cabeça.

Lawson bails out at Turn 12 then Zhou does the same thing moments later It's so wet out there 😮#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/UQK4IWf8Os — Formula 1 (@F1) November 3, 2024

Valtteri Bottas foi o primeiro a tentar fazer uma volta com os pneus intermédios, numa decisão arrojada, mas que se revelou pouco produtiva.

Esteban Ocon mantinha-se no topo da tabela, baixando para o segundo 29, com a pista a evoluir, mas a um ritmo baixo. Seguiam-se Fernando Alonso, Yuki Tsunoda, Sergio Pérez e Lance Stroll. Pouco depois, Tsunoda tratou de subir ao primeiro lugar, já a bater à porta do segundo 28. Valtteri Bottas não era rápido o suficiente e mostrava que os intermédios não eram ainda a solução.

A oito minutos do fim, Franco Colapinto não evitou uma saída de pista na curva 3 o que motivou a interrupção da sessão. Nesta fase, Alex Albon, Zhou Guanyu, George Russell, Valtteri Bottas e Lewis Hamilton estava na zona de eliminação, com a chuva a aproximar-se da pista.

🔴 RED FLAG 🔴 Colapinto slides into the barriers at Turn 3 💥 Franco's radioed to say he's okay 👍#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/6CBNemudTi — Formula 1 (@F1) November 3, 2024

Asi fue el accidente de Franco Colapinto que causó una bandera roja en la Q1!#F1 #BrazilGP #Colapinto pic.twitter.com/vB8udMkbfP — Pit Lane News (@PitLaneNews1) November 3, 2024

Com a chuva a aumentar de intensidade, os pneus de chuva eram a única opção válida. Os comissários voltaram a mostrar as bandeiras verdes e os carros regressaram à pista. A ordem no top 5 era Tsunoda, Charles Leclerc, Ocon, Pérez e Oscar Piastri, e os pneus iam acumulando voltas para “secar” a pista. O setor 3 continuava a ser o mais complicado, com mais saídas de pista, uma delas levou Max Verstappen a perder a sua volta, caindo para o 12º lugar, a 1 min e 30 do fim da Q1. Também Lewis Hamilton não conseguia sair da zona de eliminação e dependia da última volta para conseguir uma vaga na Q2. Lando Norris estava em apuros e com a melhoria de Valtteri Bottas, caía para a zona de eliminação, depois de Hamilton ter conseguido o 14º tempo. Norris também só conseguiu o 14º tempo na sua última tentativa e escapou, no limite, à eliminação. Já Hamilton caiu para 16º e ficava fora da Q2. Oliver Bearman, Colapinto, Hulkenberg e Zhou eram os eliminados. No top 5 tínhamos Verstappen (1:28.522), seguido de Albon, Russell, Ocon e Tsunoda.

Q2

A chuva parecia dar algum descanso, pelo que os pilotos não demoraram a regressar à pista assim que foi dada autorização para entrar na pista. A maioria dos carros tinha pneus para piso molhado, menos Oscar Piastri que foi o primeiro a usar pneus intermédios no arranque da sessão.

Piastri era o foco nesta fase, com o australiano a dar informações preciosas a todo o paddock. A primeira volta de Piastri colocou-o no quarto lugar, o que levou a McLaren a chamar Norris de imediato para colocar pneus intermédios. Na segunda volta lançada, Piastri entrou no segundo 27 e a aposta nos pneus marcados a verde parecia a mais acertada. A terceira volta de Piastri confirmava o acerto da aposta, com o australiano a entrar no segundo 25, mais de dois segundos mais rápido que o segundo classificado (Verstappen).

A seis minutos do fim, a segunda bandeira vermelha do dia. Carlos Sainz teve uma saída na curva 2, com o carro da Ferrari a ficar muito danificado. Nesta fase, o top 5 era constituído por Piastri, Russell, Stroll, Verstappen e Lawson. Na zona de eliminação tínhamos Norris, Gasly, Albon, Tsunoda e Ocon.

A chuva aproximava-se e todos se apressavam a regressar à pista no recomeço da sessão, especialmente Norris, que estava pressionado e corrida o risco de ficar eliminado na Q2. Na primeira volta lançada depois da interrupção, Norris fez o terceiro tempo e afastava-se do perigo, mas a pista continuava a evoluir, com Alonso a arrancar o primeiro lugar das mãos de Piastri, ainda no segundo 25.

Mas Lance Stroll teve uma saída de pista na curva 3 e o diretor de corrida teve de interromper novamente a sessão, para desgosto da Red Bull que via os seus dois pilotos na zona de eliminação. A sessão não seria retomada e ficavam eliminados Valtteri Bottas, Verstappen, Pérez, Sainz e Gasly. Lando Norris foi o mais rápido (1:24.844 na sua segunda volta lançada), seguido de Alonso, Piastri, Lawson e Albon. Também na Q3 estariam Leclerc, Ocon, Russell e Tsunoda.

Q2 is over❌ P11: Valtteri Bottas P12: Max Verstappen P13: Sergio Perez P14: Carlos Sainz P15: Pierre Gasly#F1 #Formula1 #BrazilGP pic.twitter.com/YQITRGhfjn — Extreme Cars (@extremecars__) November 3, 2024

Q3

Com a chuva a aproximar-se cada vez mais, ninguém quis esperar muito tempo nas boxes para regressar à pista. Todos os pilotos saíram com pneus intermédios e as primeiras voltas seriam essenciais para um bom resultado.

Oscar Piastri entrou no segundo 26 na sua primeira volta, enquanto Lando Norris tirou quase meio segundo a esse registo e entrou no segundo 25 logo na primeira tentativa na Q3. Com os Red Bull eliminados, o Mercedes de Russell com alguns problemas e o Ferrari de Charles Leclerc também um furo abaixo dos McLaren, a luta interna parecia a mais intensa. Lando Norris regressou ao topo da tabela (já perto do segundo 23), depois de uma breve passagem de Alex Albon pelo topo, pouco antes de Fernando Alonso ter uma saída de pista depois da curva 10, o que motivou a quarta bandeira vermelha do dia.

Nesta fase, a ordem era Norris, Albon, Piastri, Ocon, Russell, Leclerc, Tsunoda, Lawson, Alonso e Stroll. Se a chuva piorasse, esta poderia ser a ordem do top 10 para a corrida.

As previsões não se confirmavam e a chuva não piorou e, por isso, os pilotos tinham ainda cinco minutos para provar o seu valor. No recomeço da sessão, Piastri não evitou um pião na curva 3, mas conseguiu manter-se em pista sem problemas. Também Tsunoda teve uma saída de pista (sem consequências), mas não tão forte quanto a de Alex Albon, que danificou de forma severa o seu carro, obrigando a nova interrupção. Albon questionou os engenheiros sobre o funcionamento dos travões, mas a Williams tinha muito trabalho pela frente.

That was a big impact 😵 Alex is out of the car and seems okay 🙏#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/Xe0Nt7ORu0 — Formula 1 (@F1) November 3, 2024

A ordem do top não não se tinha alterado e havia apenas 3 min e 30 no relógio para o fim da sessão.

No derradeiro recomeço da sessão, os McLaren foram para a pista, mas avisados para não exagerarem, enquanto Russell ficou nas boxes à espera do último momento para entrar em pista (com pneus ainda nas mantas de aquecimento). A pista dava sinais de evolução e Norris tratou de cravar o melhor tempo logo na primeira volta lançada. Oscar Piastri viu a sua volta ficar arruinada, depois de trancar os pneus, o que também afetou a volta de Charles Leclerc. No entanto, os tempos iam caindo a um ritmo alucinante.

Lando Norris conseguiu melhorar o seu tempo e fechou a qualificação com o tempo de 1:23.405, a oitava pole da sua carreira, seguido de George Russell e Yuki Tsunoda no top3. Seguiram-se Ocon, Lawson, Leclerc, Albon, Piastri, Alonso e Stroll no top 10.

LANDO NORRIS TAKES POLE AT INTERLAGOS!!! 🇧🇷 George Russell joins Norris on the front row. Yuki Tsunoda will start P3!!! What an incredible qualifying 🤯#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/7RAsDCaMDz — Formula 1 (@F1) November 3, 2024

Foi uma qualificação intensa, dramática e que pode ser decisiva para o resto do campeonato. Lando Norris escapou à eliminação na Q1 e fez a pole. Max Verstappen foi o mais rápido na Q1 e foi eliminado na Q2. Verstappen poderá largar de 17º o que complica sobremaneira as suas hipóteses. E com a previsão de chuva para a corrida, será uma luta pela sobrevivência. Norris tem vantagem para logo, com Russell ao seu lado, depois de uma qualificação em que conseguiu domar um carro nada fácil de pilotar. Os RB estiveram muito bem e ficaram bem à frente dos Red Bull. Destaque também para Esteban Ocon, com uma excelente qualificação. A qualificação foi dramática e a corrida deverá ser igual.