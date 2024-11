F1 GP de São Paulo, James Vowles: “Estou a sofrer neste momento”

O Diretor de Equipa da Williams, James Vowles, expressou a sua desilusão após um fim de semana difícil no Grande Prémio de São Paulo, marcado por vários acidentes e um grande revés na classificação do campeonato.

Em condições de chuva em Interlagos, a Williams sofreu três acidentes: O carro de Alex Albon ficou danificado de forma irreparável na Q3, enquanto Franco Colapinto se despistou duas vezes – uma na qualificação e outra durante a corrida sob o Safety Car. Entretanto, os rivais da Alpine conseguiram um duplo pódio, subindo para sexto na classificação dos construtores e deixando a Williams em nono, agora atrás da Alpine por 32 pontos.

Vowles reconheceu o desafio que tem pela frente, com um extenso trabalho de reparação necessário antes do Grande Prémio de Las Vegas e um foco renovado nos seus objetivos a longo prazo para 2025 e 2026. Apesar do revés, Vowles sublinhou o empenho da Williams em lutar até ao final da época, prometendo tirar o máximo partido das restantes corridas.

“A natureza da Fórmula 1 é que podemos ter algumas das sensações e resultados mais incríveis, bem como alguns dos momentos mais baixos que podemos sentir num desporto”, disse Vowles. “Tivemos três acidentes incrivelmente grandes em apenas algumas horas um do outro e temos uma quantidade enorme de trabalho para nos recompormos antes de irmos para Las Vegas dentro de poucas semanas. Temos de ir a cada um destes fins-de-semana e fazer tudo o que for possível, ao mesmo tempo que nos certificamos de que continuamos a olhar para 2025 e 2026, porque, como sempre disse, é aí que o nosso objetivo está verdadeiramente definido. O que importa é acertar os alicerces para nos aproximarmos da região de 26.

Isso não faz com que o dia de hoje [domingo] seja menos doloroso. Longe disso, estou a sofrer neste momento. Mas, na verdade, queria ver a corrida até ao fim para ter a certeza de que me lembro do dia de hoje, porque não é isto que quero que sintamos no futuro. Os nossos rivais, Alpine, foram rápidos na corrida, sem dúvida”, disse Vowles. “Eles mereceram essas posições, mas marcaram uma grande quantidade de pontos, o que os colocou numa posição muito alta no campeonato e nos atirou para nono. Nunca desisto até chegar a altura de desistir e isso só acontecerá quando estivermos em Abu Dhabi e a bandeira axadrezada cair. Temos dois pilotos rápidos e um carro rápido por baixo de nós.”