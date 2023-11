F1: GP de São Paulo homenageia Rubens Barrichello | AutoSport

Rubens Barrichello vai ser homenageado no GP de São Paulo pelos seus 30 anos de Fórmula 1. O piloto vai receber um troféu feito de aço Gerdau 100% reciclável, que também moldará as medalhas que serão entregues aos voluntários da equipa de ‘Marshalls’.

O Grande Prêmio de São Paulo homenageará e presenteará Rubens Barrichello, um dos principais pilotos brasileiros da história, pelos 30 anos da estreia de Rubens Barrichelo na Fórmula 1. Conhecido como Rubinho pelos fãs de automobilismo, é um dos pilotos mais experientes da competição, tendo disputado o Campeonato Mundial de Fórmula 1 de maneira ininterrupta entre os anos de 1993 e 2011, participando de 326 GPs. Entre 2000 e 2005, foi companheiro de equipa de Michael Schumacher pela Ferrari, conquistando o vice-campeonato em 2002 e 2004. Encerrou sua carreira na competição no Grande Prémio do Brasil de 2011, com 11 vitórias e 68 pódios ao todo.

Para Alan Adler, CEO do GP São Paulo de F1, a homenagem a Rubinho é o justo reconhecimento ao seu talento e ao seu profissionalismo. “Este ano temos o GP de número 51. Trata-se de uma bonita história com vários personagens importantes, dentre eles Rubens Barrichello. Rubinho construiu uma trajetória de muito sucesso no automobilismo, tornando-se uma grande referência no esporte. A entrega do troféu pelos seus 30 anos de estreia na Fórmula 1 é muito simbólica, pois remete ao passado e também ao futuro da categoria. A peça feita em aço 100% reciclável da Gerdau aponta para o compromisso da Fórmula 1 com o futuro sustentável do planeta.”