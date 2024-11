F1, GP de São Paulo: George Russell gostou do formato de domingo

George Russell propôs uma grande mudança no formato do fim de semana da F1 após um agitado Grande Prémio de São Paulo.

Devido ao mau tempo, a qualificação foi adiada de sábado para domingo de manhã, o que resultou num horário comprimido para o dia da corrida, com a qualificação e a corrida a terem apenas algumas horas de intervalo. Russell, no entanto, gostou desta mudança, comparando-a com os seus dias de karting. Sugeriu que a F1 poderia considerar a adoção da qualificação de domingo de manhã como formato regular, uma vez que considerou a configuração agradável.

“Adorei, para ser sincero, fez-me lembrar os tempos do karting, acordar, tomar o pequeno-almoço com o fato de corrida e ir para a pista”, disse Russell na sua entrevista após a qualificação. “Talvez devêssemos pensar um pouco sobre o formato a seguir. Talvez este seja o formato ideal, qualificação no domingo de manhã.”