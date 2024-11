F1 GP de São Paulo, George Russell: “Estava furioso na altura porque queria ficar em pista”

George Russell não escondeu a desilusão pelo resultado final. O piloto da Mercedes liderou a corrida, queria manter-se em pista e esperar pela bandeira vermelha, mas a equipa tomou outro caminho, o que deixou o piloto furioso.

Com esta decisão, Russell terminou em quarto e ainda terá de ir aos comissários, pois tanto ele como Lewis Hamilton estão sob investigação por uma infração técnica (os mecânicos mudaram a pressão dos pneus, quando estes estavam montados no carro, na segunda grelha de partida), o que poderá fazer cair ainda mais o piloto na classificação:

“A minha opinião é que se tivéssemos ficado na pista, teria sido o primeiro no recomeço. À frente de do Ocon, do Max e do Gasly. Na frente seria muito mais fácil. Onde poderíamos ter acabado. Não sei, estava furioso na altura porque queria ficar em pista. Foram condições muito desafiantes, mas estávamos confortáveis nas primeiras 30 voltas, tudo sob controlo, 12 segundos para o terceiro, e estava apenas a gerir a minha diferença para o Lando. Obviamente que estas três voltas foram muito, muito difíceis. E foi por isso que quis ficar porque me senti muito, muito confiante que a corrida iria ter safety car ou com a bandeira vermelha. E inevitavelmente aconteceu porque era impossível conduzir com estas condições”.