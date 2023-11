F1, GP de São Paulo, Fernando Alonso: “Na classificação dos pilotos, iremos perder mais posições” | AutoSport

Fernando Alonso encara as últimas corridas do ano com algum pessimismo, olhando às prestações da equipa. O espanhol não acredita que as últimas três corridas do ano possam ser positivas e espera inclusive perder pontos na classificação geral:

“Acredito que nas últimas três corridas do ano não seremos capazes de lutar por qualquer objetivo”, disse Alonso, citado pelo Corriere dello Sport. “Na classificação dos construtores, estamos na quinta posição e não podemos melhorar, enquanto na classificação dos pilotos, provavelmente perderemos mais posições. Estamos à frente do George Russell, Lando Norris e Charles Leclerc, mas acredito que até o final do campeonato eles vão-me ultrapassar”.