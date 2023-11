F1, GP de São Paulo: Felipe Massa no Paddock | AutoSport

Felipe Massa está no paddock de Interlagos. O piloto brasileiro tem uma ação judicial contra a F1 e a FIA pela manipulação dos resultados admitida por Bernie Ecclestone. O piloto brasileiro, que desde a entrevista de Bernie se afastou da posição de embaixador da F1 não tinha confirmado a presença no GP de São Paulo, mas está no paddok.

Numa entrevista ao F1-Insider há alguns meses, Ecclestone disse que ele e Max Mosley souberam do crashgate “durante a época de 2008”.

“Decidimos não fazer nada na altura. Queríamos proteger o desporto e salvá-lo de um enorme escândalo. Foi por isso que persuadi o meu antigo piloto Nelson Piquet a manter a calma. Na altura, havia a regra de que uma classificação do campeonato mundial após a cerimónia de prémios da FIA no final do ano era intocável. Por isso, Hamilton recebeu o troféu e tudo ficou bem. Tivemos informação suficiente a tempo de investigar o assunto. Conforme os estatutos, deveríamos ter cancelado a corrida em Singapura sob estas condições. Felipe Massa ter-se-ia tornado campeão e não Lewis Hamilton”.

Massa reuniu uma equipa jurídica e avançou com um processo judicial para contestar o resultado do campeonato de 2008. Se por um lado pouco acham que esta ação poderá levar a alguma coisa, outros temem que este processo abra um precedente e que outros títulos sejam alvo de processos semelhantes, como o de 1994 (ano em que Michael Schumacher se atirou contra Damon Hill ou até o de 2021, em que uma decisão errada do diretor de corrida abriu as portas do título a Max Verstappen).

Em entrevista ao RacingNews365, Massa explicou porque é que o seu caso é completamente diferente.

“É a coisa mais importante que as pessoas precisam de compreender, antes de dizerem: ‘se o Felipe ganhar o caso, todos os campeonatos que têm algumas áreas cinzentas vão mudar. A única diferença entre todos estes campeonatos e o que aconteceu foi talvez um erro [dos comissários], talvez acidentes ou talvez um resultado que não foi corrigido pela FIA do ponto de vista desportivo devido a uma questão técnica ou outra, estes casos estavam relacionados com isso. O meu caso está relacionado com manipulação, com sabotagem e é uma situação completamente diferente. É uma situação completamente diferente e o meu caso foi investigado porque a corrida de Singapura foi manipulada. Foi um ano depois e, infelizmente, havia uma regra que dizia que, se não fosse no mesmo ano, o resultado do campeonato não podia ser alterado. Mas depois de 15 anos, ouvimos que Bernie Ecclestone disse que sabia em 2008, ouvimos que [o antigo diretor de corrida] Charlie Whiting sabia em 2008 e eles não fizeram nada para não arriscar a marca da Fórmula 1. Portanto, o meu caso é um caso de manipulação, não é desportivo, técnico ou qualquer outra coisa. É preciso separar a diferença entre o meu caso e todos os outros. Penso que, por vezes, as pessoas não compreendem a diferença entre o que aconteceu no meu caso em 2008 e os outros casos [como 1994 ou 2021].”