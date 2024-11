F1 GP de São Paulo, Esteban Ocon: “Alguém disse há muito tempo que, à chuva, os carros são quase iguais”

“Que dia foi este depois de uma época difícil. É muito bom pilotar aqui e ter o desempenho um pouco nivelado à chuva. Alguém muito importante para todos nós disse há muito tempo que, à chuva, os carros são quase iguais e isso não envelheceu de todo. É fantástico estar no pódio. O carro era extremamente difícil no seco e depois senti-me à vontade quando começou a chover. Hoje foi uma corrida especial para nós.”

Esteban Ocon voltou a ser brilhante, com uma pilotagem sublime. Não fosse o último Safety Car, talvez o francês apontasse à vitória. Mas o segundo lugar é um feito tremendo para Ocon e uma boa prenda, quando se aproxima das últimas corridas com a equipa:

O GP de São Paulo tornou-se decisivo nas contas do título e também se tornou decisivo para as contas do meio da tabela. Depois de uma época miserável, a Alpine conseguiu num fim de semana apenas fazer mais pontos do que no resto da temporada. Mais ainda, deu um salto importantíssimo na tabela dos construtores, subindo de nono a sexto, ultrapassando a Haas, a Williams e a RB.

