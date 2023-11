F1, GP de São Paulo: Duas ou três paragens para a estratégia de hoje | AutoSport

As paragens nas boxes são um ingrediente importante para as corridas e no GP de São Paulo, deveremos ter muito tempero. A elevada degradação dos pneus registada ontem na corrida Sprint mostra que existe a probabilidade de vermos duas, ou até três paragens por parte de alguns pilotos.

A grande maioria dos pilotos começou a corrida de ontem com pneus macios, o que obrigou a uma gestão cuidada dos pneus, para que aguentassem as 24 voltas da Sprint. Quem largou com pneus médios não teve muita vantagem no final da prova (carros menos competitivos não mostraram tudo desta possibilidade). Assim, para os homens da frente, largar de macios poderá ser uma forte hipótese, mas para isso terão de fazer durar os pneus até 23 voltas para garantir a chegada ao final da primeira janela de paragens. Depois a opção deverá recair num conjunto de pneus médios, para terminar a corrida novamente com pneus macios. O problema é que os homens da frente têm apenas um conjunto de macios novos a usar, que deverá ser aplicado no arranque. Sergio Pérez, Carlos Sainz, a dupla da Mercedes e Oscar Piastri não têm qualquer conjunto de macios novos para usar.

A estratégia alternativa, de começar com médios poderá fazer sentido. Com o carro carregado de combustível, a degradação do macios poderá ser maior e a diferença de andamento para os médios poderá não ser tão elevada. Assim, dois stints com médios e um stint final com macios, já com o carro mais leve, poderá ser a solução.

Uma estratégia mais agressiva de três paragens está também a ser contemplada pela Pirelli, mas são poucos os pilotos que poderão tirar pleno partido desta ideia, com Valtteri Bottas, Zhou Gunayu, Daniel Ricciardo e Logan Sargeant a serem os únicos com dois ou mais conjuntos de macios novos para usar.

A Pirelli também apresenta a estratégia conservadora de uma paragem, começando com médios, para terminar com duros, exigindo uma gestão cuidada dos médios no começo da prova.

Interlagos parece uma pista simples, mas apresenta muitos desafios interessantes e costuma dar excelentes corrida. Do lado da estratégia parece haver motivos de interesse.