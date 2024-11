F1 GP de São Paulo, Corrida Sprint: Oscar Piastri dá a vitória a Lando Norris

Lando Norris foi o vencedor da corrida Sprint em Interlagos. O piloto da McLaren beneficiou da colaboração do seu colega de equipa, Oscar Piastri, que abriu a porta a Norris, a pensar nas contas do título do britânico. Piastri fez questão de adiar o máximo possível, dando um claro sinal. Em terceiro lugar, Max Verstappen, depois de uma luta quente com Charles Leclerc, com o piloto da Ferrari a não ter argumentos para se defender do neerlandês perto do final. No entanto, Verstappen foi chamado aos comissários por uma potencial infração no recomeço da corrida após VSC.

Depois da qualificação chegou a Corrida Sprint do fim de semana de Interlagos. Com Oscar Piastri e Lando Norris na linha da frente, esperava-se uma luta acesa nas primeiras voltas, com Charles Leclerc e Max Verstappen na segunda linha e Carlos Sainz e George Russell na terceira linha. Com 10% de probabilidade de chuva, a temperatura do ar era de 28 °C e a temperatura da pista estava nos 45,9 °C.

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️ ⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️ LIGHTS OUT IN #F1SPRINT!!! Piastri flies off the line and leads at Turn 1 followed by Norris – the perfect start for McLaren #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/LKn4rpxC1P — Formula 1 (@F1) November 2, 2024

Max Verstappen tinha vencido todas as sprint até agora, mas os homens da McLaren estavam em excelente posição para interromper a sequência do piloto da Red Bull. Todos os pilotos começavam a corrida com os pneus médios montados nos seus monolugares. Fernando Alonso, Lance Stroll e Zhou Guanyu largavam da via das boxes depois de mudanças na afinação do carro em parque fechado.

Na largada, Piastri conseguiu aguentar o primeiro lugar com um início de corrida pouco animado, sendo que não houve mudanças no top 8 da grelha. Os McLaren foram-se afastando da concorrência enquanto Max Verstappen atacava Charles Leclerc, com Carlos Sainz em quinto a tentar aproximar-se desta luta. Um pouco mais atrás, Russell liderava um grupo constituído por Pierre Gasly, Liam Lawson, Nico Hülkenberg, Oliver Bearman e Sergio Pérez.

Na volta 5, Lando Norris dizia que estava perto, o que podia ser um pedido para Piastri aumentar o ritmo ou para deixar passar o seu colega de equipa. Norris cometeu um pequeno erro e isso permitiu que Leclerc se aproximasse. Oscar Piastri não parecia com vontade de ceder o lugar ao colega de equipa. Mais atrás, Bearman tinha passado Hulkenberg, que também não teve argumentos para segurar Pérez, que tratou de passar segundo Haas, aproximando-se de Liam Lawson.

Na frente e a meio da corrida, Max Verstappen voltava a atacar Leclerc, enquanto Norris deixava de estar pressionado, com a dupla da McLaren com alguma margem, numa altura em que a gestão de pneus começava a dar dores de cabeça aos pilotos.

A McLaren confirmava que a troca de pilotos aconteceria na última volta com a distância para Leclerc agora estabilizada. Atrás, Pérez atacou Lawson, mas falhou a travagem e o neozelandês manteve o oitavo posto.

Na volta 18, Verstappen conseguiu passar Leclerc e agarrou o terceiro lugar e tentava o ataque a Norris.

Na volta 21, Hulkenberg ficou parado na curva 10, com um problema no seu monolugar. Na volta seguinte, e com o risco de Safety Car, a troca anunciada na frente concretizou-se. Norris subiu ao primeiro lugar, e segundos depois, já com Verstappen a tentar o ataque a Piastri, o Virtual Safety Car foi acionado e, com apenas uma volta para o fim da prova. Ainda tivemos três quartos de volta com bandeira verde, com Verstappen quase a conseguir passar Piastri. O australiano da McLaren conseguiu defender-se até ao fim da prova.

LAP 22/24 The McLarens swap places! 🔀 Norris leads. Piastri will have to fend off Verstappen #F1Sprint #BrazilGP pic.twitter.com/4sA1SLE72r — Formula 1 (@F1) November 2, 2024

A bandeira de xadrez foi mostrada e Lando Norris foi o vencedor, seguido de Oscar Piastri e Max Verstappen. Chalres Leclerc, Carlos Sainz, George Russell, Pierre Gasly e Sergio Pérez completaram o top 8