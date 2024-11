F1, GP de São Paulo: Carlos Sainz começa corrida da via das boxes

Uma vez que os elementos da Unidade Motriz e os componentes restritos e auxiliares foram alterados sem a aprovação prévia do Delegado Técnico em Parc Fermé, tal não está em conformidade com os artigos 40.3 e 40.9 do Regulamento Desportivo da FIA para a Fórmula 1. O carro 55 deve, por conseguinte, iniciar a corrida a partir das boxes, em conformidade com o artigo 40.9 do Regulamento Desportivo da FIA para a Fórmula 1″.

Foram utilizados componentes restritos e componentes auxiliares em número superior ao permitido para a época do Campeonato de 2024. Isto constitui uma violação do artigo 29.2 e implica uma penalização na grelha.

Um comunicado dos comissários da FIA confirma o pior cenário para o espanhol, com a Scuderia a operar várias trocas de elementos no monolugar #55. Eis a lista de novos elementos:

Mais um piloto afetado pela qualificação recheada de incidente. O GP de São Paulo será uma dura tarefa para Carlos Sainz que, depois do seu incidente na Q2, terá de largar da via das boxes.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros