F1, GP de São Paulo, Alonso sobre Ocon: “Ainda é imaturo” | AutoSport

A relação entre Esteban Ocon e Fernando Alonso voltou a azedar. Depois do incidente na Sprint Shootout em que Ocon embateu no carro de Alonso que os dois têm trocado argumentos através dos media.

O incidente aconteceu na SQ1, com Ocon a perder momentaneamente o carro e a embater em Alonso que não deixou o espaço todo para o Alpine passar. Os comissários analisaram o sucedido e não tomaram qualquer medida. Alonso lamentou o sucedido, Ocon reafirmou o que disse no rádio logo após o toque, apontando o dedo a Alonso por não ter dado espaço, defendendo que não perdeu o carro na curva 3.

“Foi um impacto forte, estou um pouco dorido, mas não importa”, explicou Esteban Ocon depois de ter passado pelo centro médico do circuito e ter sido ouvido pelo CCD. “É um acidente difícil de engolir, porque queria melhorar naquela volta e passar ao SQ2, mas apanhei o Fernando pelo caminho e há quem diga que perdi o controlo do carro, isso não está correto. Corrigi, como acontece com todos do pelotão, até na volta mais rápida do Lando teve de corrigir naquele sítio e alargar a trajetória”.

Fernando Alonso foi confrontado com essas declarações depois da corrida Sprint e respondeu à sua maneira, citado pela Soy Motor:

Sim, eu ouvi o que esse tipo disse. Ele ainda é muito imaturo e não mudou a sua forma de ver as coisas, mas há outras coisas que também não mudam. Ele saiu atrás de mim como no ano passado e ficou lá, como no ano passado. Portanto, é tudo normal”.