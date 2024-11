F1, GP de São Paulo: Alex Albon não irá correr

“Acho que tivemos um problema – sei que tivemos um problema, só precisamos de o resolver”, disse Albon. “Não sei. Logo que carreguei no pedal do travão ouvi um sinal sonoro, o que normalmente significa que há uma falha, e depois o bloqueio da traseira e um grande acidente. Quer dizer, infelizmente, estamos fora da corrida… Não vai ser arranjado.”

Depois de garantir um segundo lugar provisório, Albon despistou-se na Curva 1, apontando uma potencial falha como a causa. Explicou que um “sinal sonoro” indicava um problema mesmo antes de perder o controlo, provocando o bloqueio da traseira e um acidente que o excluiu da corrida. Apesar do acidente, Albon terminou em sétimo na qualificação, mas a sua desistência fará com que todos os outros carros subam uma posição.

