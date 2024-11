F1 GP de São Paulo, a desilusão: Lando Norris

É tempo de assumir que o rótulo de candidato ao título de 2024 não assentou bem a Lando Norris. O piloto da McLaren evidenciou fragilidades que não ficam bem a um piloto que pretende bater Max Verstappen. Em Interlagos mostrou um pouco do que de tão bem sabe e pode fazer, e muito do que lhe falta para chegar ao topo que deseja.

A velocidade de Lando Norris é inquestionável. O jovem britânico tem muito talento e nas qualificações temos visto isso. Não é um piloto mediano que consegue fazer o que Norris faz e muitos podem dizer que Norris tem o melhor carro da atualidade, mas ainda antes disso já mostrava que era dos mais rápidos. O que lhe falta é a mentalidade mais agressiva, especialmente contra Verstappen. O neerlandês é o mais feroz dos adversários e não olha a meios para atingir os fins. Norris não quis, ou não soube “sujar as mãos”, bater o pé e impor respeito ao seu adversário. Pode fazer pouco sentir apontar o dedo a um piloto que joga limpo e que, na grande maioria dos duelos, mantém o respeito pelo seu adversário. Mas com Verstappen a música tem de ser outra. Lewis Hamilton que o diga.

Mas não é só a falta de agressividade que comprometeu Norris. Foram as sucessivas poles desperdiçadas no arranque. Max Verstappen tem oito triunfos e oito poles este ano. Lando Norris tem sete poles… e três triunfos em seu nome. Aqui está o calcanhar de Aquiles de Norris. É certo que a McLaren também tem cometido erros, mas a maior responsabilidade está do lado de Norris.

Curiosamente, o mau resultado de Norris em Interlagos não é apenas da sua responsabilidade. A sua entrada nas boxes pouco antes da bandeira vermelha hipotecou as hipóteses do britânico de vencer a corrida. Nas declarações disse que Verstappen teve sorte… não deixa de ser verdade. Ficar em pista poderia parecer o mais sensato, mas a equipa escolheu a melhor solução com os dados e a situação que tinha em frente. Infelizmente para a McLaren, a situação mudou dramaticamente em poucos segundos. Verstappen “limitou-se” a sobreviver, enquanto pescava um Safety Car ou uma interrupção, que podia ou não acontecer. As decisões na frente da corrida são sempre mais ingratas.

Mas onde Norris falhou foi no arranque, quando perdeu para Russell. Falhou também na falta de garra para ir buscar um resultado diferente quando a corrida lhe escapou das mãos. Foram os erros que comprometeram a sua corrida (erros que parecem acontecer com mais frequência à chuva). Terminar a 30 segundos de um piloto que largou do 17º, isto depois de ter largado da pole, deve doer muito. E é bom que doa, pois se Norris quer ser campeão, terá de ir buscar armas que não possui ou não quer usar. O GP de São Paulo 2024 terminou com a sua candidatura ao título que nunca foi verdadeiramente assumida, dentro de pista. Norris é um piloto com muito talento e 2024 mostrou-lhe o que necessita para chegar ao título. Que as lições tenham sido assimiladas.