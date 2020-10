F1 GP de Portugal, Andreas Seidl: “Nunca subestimamos a Ferrari”

A McLaren estava lançada para um fim de semana positivo, mas o incidente de Lando Norris com Lance Stroll complicou as contas da equipas britânica que viu a Ferrari aproximar-se nas contas do campeonato. Andreas Seidl admitiu que nunca duvidou que a Ferrari seria uma ameaça:

“Obviamente, foi uma corrida impressionante que o Charles [Leclrec] fez, em termos de ritmo também”, reconheceu Seidl. “Como sempre dissemos, nunca subestimamos a capacidade da Ferrari de contra-atacar nesta temporada. Será interessante se eles resolverem os problemas que vimos nas corridas anteriores, onde também tiveram um forte desempenho na qualificação, mas caíram para trás rapidamente na corrida com os pneus degradados. Obviamente era um asfalto especial aqui, as condições especiais e o carro que eles tinham, eles conseguiram apresentar um ritmo de corrida impressionante com o pneu médio e duro que ninguém mais poderia fazer, pelo menos nesta luta em que estamos. Portanto, será interessante ver se foi apenas uma vez ou se eles realmente resolveram o problema que tiveram nas corridas anteriores.”