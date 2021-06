F1: GP de Miami sem impedimento politico | AutoSport

Os esforços para anular a eleição do Conselho municipal de Miami Gardens que apoiou a Fórmula 1 falhou. Karen Hunter-Jackson, que foi o rosto da luta contra a realização do GP de F1 naquele órgão, confirmou que não foram recolhidas as assinaturas necessárias para anular as eleições.

Em causa estava a tentativa de anular a eleição de 3 membros do Conselho Municipal que apoiam a realização do GP. São eles, o Vice Mayor Reginald Leon, Robert Stephens e Katrina Wilson.

Em Abril, segundo o Miami Herald, Karen Hunter-Jackson considerou a votação a favor do GP nas ruas de Miami “uma traição” e a 10 de Maio começou uma petição a pedir a anulação da eleição do Conselho, cujo prazo já terminou sem o número requerido por lei.

Assim sendo, o GP de Miami ganha mais força na cidade e deverá não haver nenhum impedimento político para a sua realização em 2022, num contrato com a F1 com a duração de 10 anos.