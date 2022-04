F1: GP de Miami prossegue como previsto após decisão do tribunal | AutoSport

O mais recente processo legal contra a organização do GP de Miami foi rejeitado. Um grupo de moradores da zona que irá receber a prova colocou um processo legal, afirmado que o barulho do evento poderia ter efeitos nefastos. No entanto o processo não teve o final desejado pelos residentes e assim a prova irá decorrer como previsto.

O juiz do Condado de Miami-Dade, Alan Fine, que estava a supervisionar o pedido de realizar uma audiência especial para bloquear a corrida, disse: “A questão fundamental aqui é que não vou marcar uma audiência preliminar antes de 6 de Maio. Juntamente com isso, as provas apresentadas até agora relativamente à potencial perda de audição são, a meu ver, muito especulativas. Não se baseia em qualquer informação catual sobre o ruído da Fórmula 1, e a mais recente declaração não tem em consideração a parede sul [uma barreira sonora previamente erguida no local do evento]”.