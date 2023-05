F1 GP de Miami, o Herói Esquecido: Kevin Magnussen | AutoSport

Podiamos destacar a dupla da Alpine que conseguiu um bom resultado, depois das duras críticas do CEO da marca às prestações dos pilotos. Tanto Pierre Gasly, boa largada e boa primeira metade da corrida, quanto Esteban Ocon (grande stint com os pneus duros) mostraram a qualidade que a equipa espera deles. Mas o herói esquecido de Miami foi Kevin Magnussen. Vinha de uma série de prestações menos positivas, enquanto via Nico Hulkenberg assumir o destaque da equipa. Mas em Miami, Magnussen disse presente. Quarto na qualificação, andou sempre no top 10 em lutas interessantes, especialmente com Charles Leclerc e conseguiu terminar nos pontos, o que este ano não é fácil, pois Red Bull, Aston Martin, Ferrari e Mercedes ocupam oito vagas nos dez primeiros, em condições normais. Sobram apenas dois lugares para os restantes. Por isso, este ponto de Magnussen é muito valioso e merecido.