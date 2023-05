F1 GP de Miami, Helmut Marko: “Não se pode ir para a pista atrás do Charles Leclerc” | AutoSport

Foi com uma boa dose de sarcasmo assumido que Helmut Marko falou do resultado de Max Verstappen no final da qualificação para o GP do Mónaco. Uma saída de pista de Charles Leclerc impediu o campeão neerlandês que tentar a pole, contentando-se com o nono lugar, depois de uma primeira volta pouco conseguida. Marko referiu o incidente de Leclerc para comentar o resultado:

“Para ser sarcástico: ‘Não se pode sair atrás do Leclerc'”, disse à Sky. “O Max teve muito azar. Ele foi um pouco para fora na primeira tentativa e deveríamos ter saído dos boxes mais cedo para a segunda tentativa. Teríamos tido a velocidade necessária. Não precisávamos de esperar que a pista melhorasse ainda mais. Pelo menos as duas primeiras filas teriam sido seguras. Mas é uma fase de aprendizagem. Queríamos concentrar-nos completamente na última tentativa e tirar o melhor partido dela. Quanto mais tarde sairmos, melhor será a pista. Mas, neste caso, não foi a decisão correta.”

“A pole position para o Checo é inacreditável”, disse Marko. “Aqui em Miami é mais ou menos uma segunda corrida em casa para ele. Em Miami fala-se tanto espanhol como inglês. Ele implementou tudo isso muito bem. Aprendeu em todas as fases. Está mais avançado em termos de pneus, consegue concentrar-se mais e, nos últimos anos, esteve sempre meio segundo a um segundo atrás do Max que começou. Mas agora ele começa mais perto do Max e é por isso que está sempre na liderança geral.”