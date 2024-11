F1 GP de Las Vegas: Williams vai reparar o carro, mas Franco Colapinto pode não correr amanhã

O piloto da Williams, Franco Colapinto, vai ser submetido a uma avaliação médica antes da corrida, depois de ter sofrido um grave acidente na 50G durante a qualificação para o Grande Prémio de Las Vegas.

O argentino embateu no muro interior na Curva 13, o que fez com que o seu carro embatesse na barreira exterior a alta velocidade, provocando danos significativos e pondo fim à sessão de Q2. Embora os primeiros exames médicos tenham confirmado que ele estava bem, a equipa declarou que a sua aptidão para a corrida seria reavaliada no sábado.

Este incidente vem juntar-se à lista crescente de acidentes dispendiosos da Williams na era do limite de custos, com impacto nas finanças e nos recursos. Com os mecânicos agora encarregues de reparar o carro de Colapinto no meio de um calendário de fim de época muito preenchido, a Williams enfrenta desafios crescentes tanto dentro como fora da pista, enquanto tenta gerir as consequências financeiras e logísticas.

James Vowles confirmou que a equipa irá reparar o carro pela noite dentro, mas não é ainda certo que Colapinto faça a corrida amanhã.