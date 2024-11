F1, GP de Las Vegas: Valtteri Bottas na Mercedes é uma questão de tempo, segundo Toto Wolff

“Nada foi assinado, nada está pronto”, disse o chefe de equipa Wolff à Viaplay em Las Vegas. “Mas se conseguíssemos que ele voltasse para a família, ficaríamos todos muito contentes. Quando é possível ter um piloto como Valtteri de volta, você pode-se considerar muito sortudo. Sabe como são as negociações de contratos – os advogados querem sempre fazer com que os contratos não possam ser quebrados”, sorriu o austríaco. “Não, os advogados são maravilhosos e é apenas uma questão de tempo”.

O papel proposto também pode incluir o envolvimento no Campeonato Mundial de Endurance, já que a Mercedes-AMG faz parceria com a Iron Lynx a partir de 2025. Wolff confirmou que as negociações do contrato estão em curso e quase concluídas, com os detalhes finais a serem tratados pelos advogados.

Rumores sugerem que Valtteri Bottas, cujo contrato com a Sauber não foi renovado, pode juntar-se à Mercedes como piloto de reserva e conselheiro do chefe de equipa Toto Wolff, potencialmente abrindo caminho para um regresso à Fórmula 1 em 2026.

