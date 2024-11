F1 GP de Las Vegas: Trabalho de Rui Marques elogiado pelo pilotos

George Russell e Carlos Sainz elogiaram o novo diretor de corridas de Fórmula 1 da FIA, Rui Marques, pela sua abordagem proativa e capacidade de resposta durante o fim de semana do Grande Prémio de Las Vegas.

Marques, que substituiu Niels Wittich após o Grande Prémio de São Paulo, implementou várias alterações sugeridas pelos pilotos no briefing, impressionando tanto Russell como Sainz.

Russell, que se qualificou na pole, sublinhou a rápida ação de Marques na resolução das preocupações relativas aos limites da pista na Curva 4, descrevendo-a como um passo positivo e um exemplo de como as opiniões dos pilotos foram ouvidas e postas em prática.

“Um começo positivo, para ser sincero. Já passámos por uma época em que os nossos comentários eram tidos em conta, mas muito poucas mudanças aconteciam. Por exemplo, vários pilotos falaram sobre os limites da pista na curva quatro. Achámos que era um pouco desnecessário num circuito de rua e ele fez uma alteração no momento. É isso que queremos ver enquanto pilotos, todos queremos ser ouvidos e queremos que sejam tomadas medidas de imediato, até agora tem sido positivo.”

Sainz, que começa a corrida em segundo, elogiou Marques por gerir eficazmente a complexa função, apesar de ser novo na Fórmula 1 e estar a chegar ao fim da época. Salientou o facto de as preocupações com a visibilidade da linha de entrada nas boxes terem sido resolvidas de um dia para o outro, com a adição de uma linha azul que melhorou a segurança.

“Foi-lhe dada uma tarefa enorme para entrar numa época a três corridas do fim e ser diretor de corrida é um papel muito complicado na Fórmula 1. Há tantas variáveis para controlar que penso que lhe foi dada uma tarefa muito difícil, mas, honestamente, desde o primeiro fim de semana, ele tem sido muito bom. O briefing dos pilotos ontem foi um dos melhores que tivemos em muito tempo. O George comentou a saída da curva 3 e eu diria que também pedimos algumas alterações na entrada das boxes para tornar a linha mais visível, porque literalmente não conseguíamos ver a linha de entrada nas boxes e estávamos muito preocupados com isso. Hoje, fomos para a pista e a linha de entrada nas boxes foi alargada com uma linha azul e todos dissemos que era ótimo, porque fizeram uma mudança ótima e com uma abordagem muito boa e a forma como nos ouviram ontem foi uma reunião muito positiva e estou muito encorajado por isso.”

Ambos os pilotos concordaram que a disponibilidade de Marques para ouvir e atuar de acordo com o feedback marcou uma mudança refrescante, tornando a reunião de briefing dos pilotos uma das melhores dos últimos tempos e deixando-os encorajados pela sua liderança.