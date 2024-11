F1 GP de Las Vegas, Toto Wolff: “Creio que o Lewis Hamilton pode recuperar até ao pódio”

Toto Wolff estava visivelmente satisfeito com o resultado da qualificação para o GP de Las Vegas. O chefe da Mercedes estava feliz com a prestação da equipa até agora, mas realçou que a corrida é a parte mais importante do fim de semana.

Wolff elogiou o desempenho de George Russell e não deu relevo aos erros de Lewis Hamilton afirmando que o #44 poderá tentar chegar aos lugares do pódio amanhã:

“Lideramos todas as sessões até agora, mas a sessão mais importante é amanhã. O fim de semana tem corrido muito bem até agora, o carro é rápido e temos estado bem em todas as sessões.

No ano passado não fomos competitivos aqui. Na qualificação, creio que fomos terceiros, mas na corrida perdemos muitas posições. Sabíamos que as temperaturas nos iriam favorecer, a configuração da pista nem por isso. Mas tudo se encaminhou para um bom fim de semana, na curva três somos mais rápidos que o resto da concorrência. No geral, boas indicações para amanhã.

O George esteve muito bem, teve um ligeiro toque com o muro, mas nada de mais. Tem estado em grande nível todo o fim de semana. No que diz respeito ao Lewis, creio que tínhamos capacidade para ter os dois carros na primeira linha, o que nos daria mais opções para amanhã. No entanto, o carro parece estar rápido, poderá ultrapassar alguns carros logo no início da prova e tentar ajudar amanhã para tentarmos a vitória. Se os pneus não se degradarem muito, creio que o Lewis pode recuperar até ao pódio”.

