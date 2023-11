F1, GP de Las Vegas, Toto Wolff: “Como se atrevem a falar mal de um evento que estabelece novos padrões?” | AutoSport

Se para a maioria o incidente no TL1 do GP de Las Vegas é motivo de críticas, para Toto Wolff tal não parece ser o caso. O chefe da Mercedes minimizou o sucedido e apontou o dedo aos media que o questionavam sobre as implicações do incidente.

Wolff saiu em defesa da organização do GP de Las Vegas e da Liberty, enaltecendo o espetáculo criado à volta do evento:

“Completamente ridículo. Como se podem atrever a falar mal de um evento que estabelece novos padrões, novos padrões para tudo. E depois falam de uma tampa de esgoto que se soltou, o que já aconteceu antes. Não é nada, é o TL1. Deem crédito às pessoas que criaram este Grande Prémio, que tornaram este desporto muito maior do que alguma vez foi. A Liberty fez um trabalho fantástico e só porque no TL1 uma tampa de drenagem se soltou, não devemos queixar-nos. O carro está avariado, é realmente uma pena. Para o Carlos poderia ter sido perigoso, por isso a FIA, e toda a gente tem de analisar a forma como podemos garantir que isto não volta a acontecer, mas falar de um ´olho negro´ [expressão usada para classificar o sucedido pelo jornalista que fez a pergunta] para o desporto na quinta-feira à noite… ninguém vê o treino no horário europeu.”