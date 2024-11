F1 GP de Las Vegas, Toto Wolff: “Absolutamente digno de ser tetracampeão”

O chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, há muito que admira o talento de Max Verstappen, chegando mesmo a imaginá-lo como substituto de Lewis Hamilton no futuro. O austríaco parabenizou Verstappen pelo título, deixando rasgados elogios.

Segundo Wolff, a capacidade de Verstappen para ganhar corridas e campeonatos com um carro menos dominante sublinha as suas capacidades excecionais. Após o quarto título mundial consecutivo de Verstappen na Fórmula 1, Wolff elogiou o neerlandês, reconhecendo o seu domínio tanto num carro superior como através do desempenho pessoal.

“Era evidente que ele já era um dos grandes antes desse ano. Agora tetracampeão mundial, ele dominou na primeira metade do ano. Domínio do piloto, domínio do carro. Segunda metade da temporada, domínio do piloto. Absolutamente digno de ser tetracampeão mundial de Fórmula 1”, concluiu Wolff.