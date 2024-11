F1 GP de Las Vegas, TL3: George Russell foi o mais rápido

George Russell liderou a terceira e última sessão de treinos para o Grande Prémio de Las Vegas com o tempo de 1:33.570, colocando a Mercedes no topo da classificação. Russell voltou a colocar a Mercedes no topo da tabela, seguido de perto por Oscar Piastri, da McLaren, em segundo, e Carlos Sainz, da Ferrari, em terceiro. A sessão decorreu sob condições frias e escorregadias, semelhantes às registadas durante os treinos de quinta-feira. Os pilotos tiveram dificuldades em encontrar aderência no início da sessão, com Sergio Perez, da Red Bull, a descrever o desempenho do seu carro como “a quilómetros de distância”.

Na fase inicial, Max Verstappen e Perez foram os primeiros a registar voltas rápidas, embora os seus tempos com pneus médios não fossem competitivos. A McLaren rapidamente impôs um ritmo mais forte, com Piastri e Lando Norris a passar pelo topo depois de mudar para pneus macios. Mais tarde, Kevin Magnussen surpreendeu brevemente o pelotão ao assumir a liderança para a Haas, antes dos pilotos da Mercedes, Russell e Hamilton, recuperarem o controlo com voltas competitivas com pneus macios.

Max struggled for most of FP3 but he came good in the end 💪#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/FHjPuMcUvP — Formula 1 (@F1) November 23, 2024

Verstappen continuou a enfrentar problemas com o seu carro, descrevendo-o como “impossível de conduzir” num determinado momento, mas conseguiu uma melhoria tardia após uma mudança para pneus macios, registando um tempo suficientemente bom para o quinto lugar.

A sessão foi interrompida por uma bandeira vermelha quando o Aston Martin de Lance Stroll perdeu potência e parou na pista a sete minutos do fim. Isto deixou pouco tempo para os pilotos completarem as últimas voltas de pilotagem quando a sessão foi retomada.

Na ordem final, Russell ficou à frente de Piastri, Sainz, Norris e Verstappen, com Hamilton a ficar em sexto. Os pilotos da Williams Alex Albon e Franco Colapinto impressionaram com o sétimo e oitavo lugares, enquanto Kevin Magnussen e Pierre Gasly completaram os dez primeiros.

The @SphereVegas kept a close eye on proceedings in FP3 👀 Watch highlights from the session 👇#F1 #LasVegasGP — Formula 1 (@F1) November 23, 2024

Mais abaixo, Pérez, da Red Bull, terminou em 13º e Lance Stroll não conseguiu completar a sessão depois da sua paragem. Outros resultados notáveis incluíram as dificuldades de Yuki Tsunoda e Liam Lawson, que evitaram por pouco uma colisão nos momentos finais.

Com os treinos concluídos, as equipas vão agora concentrar-se na análise dos dados antes da importante sessão de qualificação.

Foto: Philippe Nanchino / MPSA