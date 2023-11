F1, GP de Las Vegas: TL1 cancelado devido a tampa de drenagem solta | AutoSport

Começou mal o GP de Las Vegas. A expetativa é alta para este fim de semana, que foi “vendido” como um dos mais espetaculares da temporada 2023 da F1. Mas o Treino Livre 1 terminou prematuramente devido a uma tampa de drenagem que se soltou.

Os fãs tiveram apenas direito a oito minutos de carros em pista. Estávamos ainda nas primeiras voltas ao circuito de Las Vegas quando as bandeiras vermelhas foram mostradas. O motivo foi uma tampa de drenagem de água solta que danificou o Ferrari de Carlos Sainz, que ficou com o fundo do seu carro em mau estado. Também Esteban Ocon terá de usar um novo chassis, com o seu monolugar a sofrer danos significativos no início do treino. A sessão foi parada e depois cancelada, para avaliar o sucedido. Decorrem trabalhos para garantir a segurança da pista.

Os responsáveis do GP de Las Vegas já lançaram uma declaração onde se pode ler o seguinte:

“Após a inspeção da Fórmula 1 e da FIA, uma única tampa de drenagem no circuito do Grande Prémio de Las Vegas falhou durante a primeira sessão de treinos. A FIA, a F1 e as equipas de engenharia do circuito local estão a trabalhar ativamente para analisar e resolver o problema. Forneceremos uma atualização do calendário da corrida assim que possível. Durante este período de revisão, todos os bilhetes, comida e bebida e opções de entretenimento continuarão a ser honrados e continuamos concentrados em proporcionar aos nossos clientes uma excelente experiência. Agradecemos a colaboração do pessoal responsável pelas operações do evento para garantir uma saída segura e ordenada dos clientes, caso estes optem por sair.”

“Após a inspeção, foi a estrutura de betão à volta de uma tampa de esgoto que falhou”, explicou a FIA num comunicado. “Precisamos agora de verificar todas as outras tampas de esgoto, o que levará algum tempo – vamos discutir com a equipa de engenharia do circuito local sobre o tempo que será necessário para resolver o problema e atualizaremos o horário com quaisquer alterações resultantes.”

Este problema, além de manchar o arranque dos trabalhos, poderá levar a organização a desembolsar uma compensação às equipas afetadas, o que já aconteceu no passado, com a Haas a se indemnizada por um problema semelhante em Sepang (2017). Também a Williams já passou pelo mesmo no GP do Azerbaijão em 2019, com George Russell a falhar o segundo treino livre, por ter de trocar de chassis após um incidente muito parecido

Numa sessão que acabou por se tornar irrelevante quanto à ordem obtida na tabela de tempos, Charles Leclerc foi o mais rápido (1:40.909) seguido de Nico Hulkenberg (+2.537s) e Kevin Magnussen (+3.352s).