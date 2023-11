F1, GP de Las Vegas: TL 2 adiado, ainda não há hora para arranque de sessão | AutoSport

De mal a pior. O primeiro dia de ação em pista no GP de Las Vegas vai ficar na história pelos piores motivos. O TL1 foi cancelado devido a uma tampa de drenagem solta, que acabou por danificar o carro de Carlos Sainz. Mas os problemas poderão não ficar por aí.

Se a Ferrari tenta reparar o monolugar do espanhol que acabou com danos no motor, monocoque e bateria, segundo Fred Vasseur, os organizadores do GP de Las Vegas estão a verificar e reparar todas as tampas que estão no circuito, um trabalho que exige tempo para que a segurança fique garantida. A segunda sessão de treinos livres, que estava agendada para as 8h, hora portuguesa, foi adiada e ainda não há horas para o arranque da mesma. Há até a possibilidade de não termos mais carros em pista hoje. Mais informação assim que possível.