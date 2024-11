F1, GP de Las Vegas: Temperaturas baixas serão o grande desafio

É semana de corrida na F1, entrando na reta final do campeonato, com três provas por realizar. Há dados que importam conhecer para ficar por dentro da ação do fim de semana.

O Grande Prémio de Las Vegas, o quarto realizado na cidade, é o segundo circuito mais longo do calendário da Fórmula 1, com 6,201 km, a seguir ao Spa-Francorchamps da Bélgica. Tem 17 curvas e é um circuito de alta velocidade com três retas, incluindo secções da icónica Las Vegas Strip. Os carros percorrerão o circuito 50 vezes numa corrida noturna totalmente iluminada, uma caraterística que partilha com locais como o Bahrain, Singapura e Abu Dhabi, embora Las Vegas se destaque devido às acentuadas quedas de temperatura entre o dia e a noite.

A localização no deserto e a data de novembro significam que as temperaturas do ar e da pista rondarão os 10 °C, afetando significativamente o aquecimento e a aderência dos pneus. A Pirelli trouxe os seus compostos de pneus mais macios (C3-C5), com os desafios do aquecimento a tornarem a gestão e a estratégia dos pneus fundamentais. Prevê-se que uma estratégia de duas paragens seja a mais eficaz, como se viu no ano passado, embora uma paragem única bem executada continue a ser uma possibilidade. As paragens antecipadas nas boxes para tentar um undercut serão provavelmente menos eficazes devido aos desafios do aquecimento.

A pista estreou-se no ano passado com Max Verstappen a conquistar a vitória, seguido de Charles Leclerc e Sergio Perez. A corrida de 2023 baseou-se nos compostos médios e duros, com a maioria dos pilotos a começar nos médios. As equipas partilharam dados com a Pirelli para melhorar o desempenho e compreender a aderência e a abrasividade da superfície da pista.

A corrida deste ano marca o 79º evento de Fórmula 1 sediado nos EUA desde o início do campeonato, tornando os EUA um dos principais países anfitriões, juntamente com a Alemanha e a Grã-Bretanha. Las Vegas junta-se a uma lista de 11 locais americanos, com Austin, Indianápolis e Watkins Glen a acolherem o maior número de corridas historicamente. Lewis Hamilton e Max Verstappen, ambos com seis vitórias nos EUA, vão lutar para quebrar o empate como os maiores vencedores de Grandes Prémios dos EUA. A Ferrari, reforçada pela recente vitória de Charles Leclerc em Austin, lidera os construtores com 14 vitórias nos EUA.

Além disso, a Ferrari irá organizar um evento especial Ferrari Challenge Trofeo Pirelli com 35 pilotos nos seus 296 carros Challenge, realçando ainda mais o foco do fim de semana na velocidade e no entretenimento.